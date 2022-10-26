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26 октября, 12:50

Washington Post: Европа боится развала единого фронта против РФ при победе республиканцев

Лидеры европейских стран высказывают опасения, что за победой Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре может последовать развал единого западного фронта, который поддерживает Украину и выступает против России. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает газета, западные государства наконец смогли прийти к "редкому уровню трансатлантического консенсуса" в вопросе поддержки Украины. Однако после слов лидера республиканского меньшинства в Нижней палате Кевина Маккарти украинских и европейских политиков начал мучить вопрос: сможет ли Украина и дальше рассчитывать на США.

"Одно только предположение, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах", — отмечает газета.

Президент США разругал республиканцев после слов о сокращении помощи Украине

Президент США разругал республиканцев после слов о сокращении помощи Украине

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд также предупредил о последствиях в случае отступления США. По его словам, если Штаты пойдут на такой шаг, то их примеру последует и ряд других стран, в результате чего Россия сможет "вырвать победу".

"Масштаб как финансовой, так и военной поддержки со стороны США зашкаливает по сравнению с другими странами. Но, если Америка начнёт моргать, другие страны тоже могут это сделать", — подчеркнул Эллвуд.

Кстати, ранее республиканцам в США предрекли раскол из-за Украины. Как Лайф писал, члены партии рискуют всерьёз разругаться, пытаясь договориться о том, помогать ли Незалежной. Это произойдёт, если по итогам промежуточных выборов в Конгресс партия получит большинство в обеих палатах законодательного органа. В таком случае в Палате представителей планируют внимательно изучить расходы страны, имеющие отношение к поддержке Украины.

Обложка ©

ТАСС / Роман Демьяненко

Николь Вербер

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