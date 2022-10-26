Washington Post: Европа боится развала единого фронта против РФ при победе республиканцев

Лидеры европейских стран высказывают опасения, что за победой Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре может последовать развал единого западного фронта, который поддерживает Украину и выступает против России. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает газета, западные государства наконец смогли прийти к "редкому уровню трансатлантического консенсуса" в вопросе поддержки Украины. Однако после слов лидера республиканского меньшинства в Нижней палате Кевина Маккарти украинских и европейских политиков начал мучить вопрос: сможет ли Украина и дальше рассчитывать на США.

"Одно только предположение, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах", — отмечает газета.

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд также предупредил о последствиях в случае отступления США. По его словам, если Штаты пойдут на такой шаг, то их примеру последует и ряд других стран, в результате чего Россия сможет "вырвать победу".

"Масштаб как финансовой, так и военной поддержки со стороны США зашкаливает по сравнению с другими странами. Но, если Америка начнёт моргать, другие страны тоже могут это сделать", — подчеркнул Эллвуд.