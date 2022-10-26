Ограничение на въезд жителей Херсонской области на правый берег Днепра продлили до выходных

Въезд мирных жителей Херсонской области на правый берег Днепра ограничен до выходных, об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".

"Ограничение будет продлено и сделано это всё для того, чтобы [не нарушать] эти логистические потоки, которые движутся сейчас через Днепр. Чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, которые могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским", — объяснил Сальдо.

Политик добавил, что после победы ВС РФ в Херсонской области все переправы будут восстановлены и мирные жители смогут вернуться в свои дома.