Ограничение въезда в Херсонскую область будет действовать лишь на правобережье Днепра
Сальдо: Въезд в Херсонскую область закрывается только на правобережье Днепра
Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область на неделю закрывается лишь на правобережье Днепра, уточнил врио главы региона Владимир Сальдо.
"В связи с напряжённой ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсону принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на 7 дней", — написал он в своём телеграм-канале.
Как уже писал Лайф, ранее было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек. Процесс перевозки граждан уже начался сегодня утром в местном порту. Тем временем украинские военные продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области. Несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.
ТАСС / Дмитрий Мармышев