Ограничение въезда в Херсонскую область будет действовать лишь на правобережье Днепра

Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область на неделю закрывается лишь на правобережье Днепра, уточнил врио главы региона Владимир Сальдо.

"В связи с напряжённой ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсону принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на 7 дней", — написал он в своём телеграм-канале.