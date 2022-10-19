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19 октября, 05:43

На Херсонщине сообщили о стягивании техники и бойцов ВСУ к региону

Стремоусов: ВСУ стягивают к Херсону десятки тысяч военных и технику

Украинские военные продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области. Как сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.

"Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается", — рассказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город

Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время Вооружённые силы Украины могут организовать наступление на Херсон. Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области.

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ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth

Оксана Попова

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