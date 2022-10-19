На Херсонщине сообщили о стягивании техники и бойцов ВСУ к региону
Стремоусов: ВСУ стягивают к Херсону десятки тысяч военных и технику
Украинские военные продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области. Как сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.
"Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается", — рассказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Ранее стало известно, что уже в ближайшее время Вооружённые силы Украины могут организовать наступление на Херсон. Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области.
ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth