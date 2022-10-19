На Херсонщине сообщили о стягивании техники и бойцов ВСУ к региону

Украинские военные продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области. Как сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.

"Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается", — рассказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".