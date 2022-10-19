ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из РСЗО HIMARS

Украинские боевики открыли огонь по Энергодару из реактивной системы залпового огня HIMARS. Как сообщили местные власти, удар нанесён по местной администрации и объектам гражданской инфраструктуры. Пострадавших в результате атаки нет.

"Киевские неонацисты совершили террористический акт, направленный против мирных жителей города Энергодара. Террористы нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесён удар по объектам гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов оказался повреждён мост при въезде в город и подстанция "Луч". Местные власти заверили, что восстановительные работы запланированы на ближайшее время.