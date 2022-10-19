Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город

Власти Херсонской области рассылают жителям СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", — гласит текст сообщения.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС.