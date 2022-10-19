Уже в ближайшее время Вооружённые силы Украины могут организовать наступление на Херсон. Об этом в своём Telegram-канале заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он отметил, что не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области.

Кирилл Стремоусов предупредил, что в ближайшее время ВСУ могут организовать наступление на Херсон. Видео @ Telegram / Кирилл Стремоусов

"Уже в самое ближайшее время начнётся битва за Херсон. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску", — добавил он и попросил жителей воспринять его слова серьёзно.