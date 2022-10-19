Жителей Херсона предупредили о скорой битве за город
Стремоусов: Битва за Херсон начнётся "в самое ближайшее время"
Уже в ближайшее время Вооружённые силы Украины могут организовать наступление на Херсон. Об этом в своём Telegram-канале заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он отметил, что не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области.
Кирилл Стремоусов предупредил, что в ближайшее время ВСУ могут организовать наступление на Херсон. Видео @ Telegram / Кирилл Стремоусов
"Уже в самое ближайшее время начнётся битва за Херсон. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску", — добавил он и попросил жителей воспринять его слова серьёзно.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС.
Telegram / Кирилл Стремоусов