"Давно пора": Российским чиновникам предложили альтернативу YouTube
Аналитик Муртазин призвал российских чиновников переходить с YouTube на Rutube
YouTube продолжает политику закрытия российских каналов, а значит, отечественным чиновникам пора переходить на Rutube. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин после того, как зарубежная платформа заблокировала каналы Совета Федерации. А незадолго до этого был заблокирован канал блогера Дмитрия Пучкова.
"Если говорить о глобальном подходе, нашим органам власти надо давно массово перейти с инородной платформы на Rutube и пользоваться им. Я не очень понимаю, почему у нас органы власти до сих пор находятся в социальных сетях, которые не являются российскими. У нас есть российские аналоги, вот там чиновники должны присутствовать в полной мере. Есть определённая ирония, когда у нас госслужащие предпочитают YouTube, а не ту платформу, в которую вкладывают деньги", — заявил аналитик в эфире радио "Комсомольская правда".
Он признал, что пока Rutube сильно уступает YouTube. Однако, если разработчики приложат достаточно усилий, можно будет вывести отечественную платформу на должный уровень.
"Всё мы делаем правильно": Блокировку аккаунтов Совфеда в YouTube назвали высшей оценкой работы парламента
Ранее о блокировке канала Совета Федерации на YouTube высказался директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, блокировка соответствует политике компании последних месяцев, эта платформа уже насквозь политизирована и давно не является бизнес-проектом.
Напомним: 18 октября Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube, вся информация удалена без возможности восстановления. Верхняя палата парламента России присутствовала на видеохостинге более восьми лет, на каналах было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Как отметил сенатор Андрей Клишас, это решение не приведёт к блокировке площадки в России.
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