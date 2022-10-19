"Давно пора": Российским чиновникам предложили альтернативу YouTube

YouTube продолжает политику закрытия российских каналов, а значит, отечественным чиновникам пора переходить на Rutube. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин после того, как зарубежная платформа заблокировала каналы Совета Федерации. А незадолго до этого был заблокирован канал блогера Дмитрия Пучкова.

"Если говорить о глобальном подходе, нашим органам власти надо давно массово перейти с инородной платформы на Rutube и пользоваться им. Я не очень понимаю, почему у нас органы власти до сих пор находятся в социальных сетях, которые не являются российскими. У нас есть российские аналоги, вот там чиновники должны присутствовать в полной мере. Есть определённая ирония, когда у нас госслужащие предпочитают YouTube, а не ту платформу, в которую вкладывают деньги", — заявил аналитик в эфире радио "Комсомольская правда".

Он признал, что пока Rutube сильно уступает YouTube. Однако, если разработчики приложат достаточно усилий, можно будет вывести отечественную платформу на должный уровень.

Ранее о блокировке канала Совета Федерации на YouTube высказался директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, блокировка соответствует политике компании последних месяцев, эта платформа уже насквозь политизирована и давно не является бизнес-проектом.