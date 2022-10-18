В Совфеде оценили возможность блокировки YouTube
Клишас: Блокировка аккаунта Совфеда в YouTube не повлечёт запрета платформы в РФ
Решение Google заблокировать аккаунты Совета Федерации в YouTube не приведёт к блокировке платформы в России, заявил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Нет (это решение не приведёт к блокировке. — Прим. ред.). Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей", — цитирует сенатора ТАСС.
Напомним, ранее сегодня Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube, вся информация удалена без возможности восстановления. Верхняя палата парламента присутствовала на видеохостинге более восьми лет, на каналах было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео.
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