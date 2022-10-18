В Совфеде оценили возможность блокировки YouTube

Решение Google заблокировать аккаунты Совета Федерации в YouTube не приведёт к блокировке платформы в России, заявил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Нет (это решение не приведёт к блокировке. — Прим. ред.). Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей", — цитирует сенатора ТАСС.