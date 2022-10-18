В "Роскосмосе" раскрыли обстоятельства ДТП с космонавтом Артемьевым

Госкорпорация "Роскосмос" прокомментировала ДТП в Подмосковье, в котором российский космонавт Олег Артемьев сбил руководителя проектов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Анатолия Уронова. Авария произошла в условиях ограниченной видимости, а дорога была плохо освещена, сказано в сообщении.

"ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещённой дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов — сотрудник ЦПК — госпитализирован в Щёлково с переломами. Артемьев был трезв", — говорится в комментарии.

Как добавили в пресс-службе госкорпорации, на место аварии скорую вызвал сам Артемьев, а пока врачи ехали, оказал пострадавшему первую помощь.