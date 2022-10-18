Космонавт Олег Артемьев сбил сотрудника ЦПК им. Гагарина в Подмосковье

Артемьев вернулся с Международной космической станции (МКС) всего две недели назад. Накануне он ехал по посёлку Свердловский на автомобиле "Мицубиси-Паджеро". В этот же момент дорогу переходил 63-летний пешеход — руководитель проектов центра Анатолий Уронов. В результате удара мужчина получил черепно-мозговую травму, а также переломы рёбер и позвоночника. Его экстренно госпитализировали. По данным полиции, в момент ДТП Уронов находился в зоне пешеходного перехода.