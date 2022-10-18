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18 октября, 06:50

Космонавт Олег Артемьев сбил сотрудника ЦПК им. Гагарина в Подмосковье

Российский космонавт Олег Артемьев сбил руководителя проектов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на пешеходном переходе в Подмосковье, сообщает телеграм-канал SHOT.

Артемьев вернулся с Международной космической станции (МКС) всего две недели назад. Накануне он ехал по посёлку Свердловский на автомобиле "Мицубиси-Паджеро". В этот же момент дорогу переходил 63-летний пешеход — руководитель проектов центра Анатолий Уронов. В результате удара мужчина получил черепно-мозговую травму, а также переломы рёбер и позвоночника. Его экстренно госпитализировали. По данным полиции, в момент ДТП Уронов находился в зоне пешеходного перехода.

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Напомним, что Олег Артемьев в составе экипажа МКС вернулся на Землю 29 сентября. Вместе с ним на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-21" вернулись также Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Обложка ©

VK / Олег Артемьев

Максим Плетнёв

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