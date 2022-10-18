В Запорожье выявили десять диверсионных групп ВСУ за два дня
Рогов: За два дня почти 10 диверсионных групп ВСУ выявили в Запорожской области
За последние два дня десять диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины были обнаружены на запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью программе "Летучка" телеканала RT.
"За последние два дня [на Запорожском направлении] было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп, они были выявлены благодаря беспилотникам, квадрокоптерам", — сообщил он.
Накануне Владимир Рогов заявил, что Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье. По его словам, ВСУ перебрасывают войска и военную технику из западных областей к южной линии боевого соприкосновения.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ