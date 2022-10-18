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18 октября, 06:40

В Запорожье выявили десять диверсионных групп ВСУ за два дня

Рогов: За два дня почти 10 диверсионных групп ВСУ выявили в Запорожской области

За последние два дня десять диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины были обнаружены на запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью программе "Летучка" телеканала RT.

"За последние два дня [на Запорожском направлении] было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп, они были выявлены благодаря беспилотникам, квадрокоптерам", — сообщил он.

Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС

Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС

Накануне Владимир Рогов заявил, что Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье. По его словам, ВСУ перебрасывают войска и военную технику из западных областей к южной линии боевого соприкосновения.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

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