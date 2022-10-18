В Запорожье выявили десять диверсионных групп ВСУ за два дня

За последние два дня десять диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины были обнаружены на запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью программе "Летучка" телеканала RT.

"За последние два дня [на Запорожском направлении] было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп, они были выявлены благодаря беспилотникам, квадрокоптерам", — сообщил он.