ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 06:40

В Запорожье выявили десять диверсионных групп ВСУ за два дня

Рогов: За два дня почти 10 диверсионных групп ВСУ выявили в Запорожской области

За последние два дня десять диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины были обнаружены на запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью программе "Летучка" телеканала RT.

"За последние два дня [на Запорожском направлении] было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп, они были выявлены благодаря беспилотникам, квадрокоптерам", — сообщил он.

Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС
Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС

Накануне Владимир Рогов заявил, что Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье. По его словам, ВСУ перебрасывают войска и военную технику из западных областей к южной линии боевого соприкосновения.

BannerImage

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar