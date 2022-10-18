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Опубликовано 18 октября 2022, 06:31
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Пленные военные ВСУ заявили о хорошем отношении к ним в России

Украинские военные заявили, что в плену к ним относятся и кормят не хуже, чем дома. Вопреки заявлениям командования, их никто не бил и не унижал. Об этом рассказал 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

"В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили. Ребята попались хорошие", — приводит его слова РИА "Новости".

В плену он находится четвёртый день и замечает, что кормят здесь не хуже, чем дома. В рацион входит тушёнка и мясо. Никаких издевательств военный не испытал, несмотря на заявления украинского командования.

Хорошее отношение подтвердил и пленный 47-летний Николай Дяченко из города Сумы. По словам мужчины, его не били и давали воду.

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Ранее украинские военные заявили, что оказались в плену, провоевав меньше суток. Как рассказал Иван Ряхлицкий из Черкасской области, подготовка была поверхностная: просто "побегали по полигону".

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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