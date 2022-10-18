Пленный заявил, что раньше ему отказывали в службе по состоянию здоровья, но во время мобилизации требования изменились. По словам ещё одного украинского военнопленного, Николая Швеца, медкомиссия не прислушивается к жалобам призывников, поэтому говорить о своих болезнях бессмысленно. Он заметил, что не знает ни одного случая, чтобы кого-то признали негодным. Если повезёт, то мужчинам могут дать месяц-два на лечение перед отправкой в войска, добавил Швец. Другой военнопленный, 47-летний Николай Дяченко из города Сумы, поделился, что на осмотр может прийти не врач, а ветеринар.