Военнопленные заявили, что Киев мобилизует всех подряд
Пленные украинские военные рассказали, что в стране мобилизуют практически всех подряд
Власти Украины снизили требования к состоянию здоровья мобилизуемых граждан и берут практически всех подряд. Об этом рассказали военнопленные ВСУ в беседе с РИА "Новости".
"Написали: "Здоров". И так большинство", — сказал 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области.
Пленный заявил, что раньше ему отказывали в службе по состоянию здоровья, но во время мобилизации требования изменились. По словам ещё одного украинского военнопленного, Николая Швеца, медкомиссия не прислушивается к жалобам призывников, поэтому говорить о своих болезнях бессмысленно. Он заметил, что не знает ни одного случая, чтобы кого-то признали негодным. Если повезёт, то мужчинам могут дать месяц-два на лечение перед отправкой в войска, добавил Швец. Другой военнопленный, 47-летний Николай Дяченко из города Сумы, поделился, что на осмотр может прийти не врач, а ветеринар.
"Особо на это никто внимания не обращает. Им надо количество, а какие... Хромой, кривой, горбатый — всё равно идут", — рассказал он.
Ранее украинские военные заявили, что оказались в плену, провоевав меньше суток. Как рассказал Иван Ряхлицкий из Черкасской области, подготовка была поверхностная: просто "побегали по полигону".
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