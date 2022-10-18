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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 05:32
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Журналист из США посетил Белгород и обвинил западные СМИ в молчании

Американский журналист обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что западные СМИ замалчивают удары по Белгороду. Репортаж из российского города он опубликовал на ютуб-канале.

Ланкастер посетил жилой дом, пострадавший из-за осколков сбитой системами ПВО ракеты, запущенной украинской стороной.

"Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесён гражданским строениям. Ведущие СМИ не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине", — сказал журналист.

Корреспондент заметил, что сейчас идёт ремонт здания и принимаются все меры для ликвидации последствий обстрелов. Ланкастер призвал общественность не быть стадом, слепо верящим тому, что скажут ведущие СМИ, а открыть глаза и посмотреть на ситуацию с обеих сторон.

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трёх
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трёх

Напомним, в небе над Белгородом продолжается работа системы ПВО. 13 октября часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Другой рухнул на территорию местного лицея. Также работа системы ПВО случайно попала в видеоинтервью Лайфа.

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