Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что западные СМИ замалчивают удары по Белгороду. Репортаж из российского города он опубликовал на ютуб-канале.

Ланкастер посетил жилой дом, пострадавший из-за осколков сбитой системами ПВО ракеты, запущенной украинской стороной.

"Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесён гражданским строениям. Ведущие СМИ не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине", — сказал журналист.