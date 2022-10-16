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16 октября, 09:55

Повреждены дома и авто: Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трёх

Гладков сообщил о трёх пострадавших из одной семьи в результате обстрела Белгорода

Двое мужчин и женщина пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Где именно произошла атака, он не уточнил.

"В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте", — написал глава региона в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела ВСУ Белгорода. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгорода. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ Белгорода. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгорода. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ Белгорода. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгорода. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Гладков встретился с местными жителями, на дома и имущество которых пришлись удары. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Гладков встретился с местными жителями, на дома и имущество которых пришлись удары. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела ВСУ Белгорода. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

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Гладков также добавил, что "есть незначительные повреждения домов, заборов и машин". На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы.

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Обложка ©

Telegram / "Настоящий Гладков"

Наталья Исакова

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