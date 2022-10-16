Повреждены дома и авто: Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трёх

Двое мужчин и женщина пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Где именно произошла атака, он не уточнил.

"В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте", — написал глава региона в телеграм-канале.











Гладков также добавил, что "есть незначительные повреждения домов, заборов и машин". На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы.