Два человека пострадало при обстреле Белгородской области

В чистом небе видны следы от взрывов ракет, также слышны звуки разрывов снарядов. По данным телеграм-канала SHOT, прозвучало около восьми взрывов.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле и добавил, что начал объезжать территорию города и Белгородского района. По предварительным данным, в результате ударов есть двое раненых.