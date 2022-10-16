Два человека пострадало при обстреле Белгородской области
В небе над Белгородом вновь сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны вновь сработала над Белгородом. Очевидцы выкладывают видео в местных телеграм-каналах.
В чистом небе видны следы от взрывов ракет, также слышны звуки разрывов снарядов. По данным телеграм-канала SHOT, прозвучало около восьми взрывов.
Работа ПВО над Белгородом. Видео © Telegram-канал SHOT
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле и добавил, что начал объезжать территорию города и Белгородского района. По предварительным данным, в результате ударов есть двое раненых.
Напомним, в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. 13 октября часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Другой рухнул на территорию местного лицея. Также работа системы ПВО случайно попала в видеоинтервью Лайфа.
Кадр видео SHOT