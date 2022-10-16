Власти Донецка заявили, что удар ВСУ по администрации был целенаправленным

Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный удар по зданию Администрации Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в беседе с журналистами телеканала "ТВ Центр", видео опубликовано в телеграм-канале СМИ.

Мэр Донецка Кулемзин — о последствиях обстрела ВСУ горадминистрации. Видео © Telegram / Военкоры ТВЦ |Z|

По словам главы Донецка, осуществлено прямое попадание в здание. Будут приниматься дальнейшие меры для "локализации данного конфликта". В результате здание оказалось очень сильно повреждено.

"Как можно оценивать очередной террор со стороны Украины? По гражданскому зданию нанесён предметный целенаправленный удар — здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилёты были рядом со зданием", — приводит слова Кулемзина ТАСС.

При этом мэр города подчеркнул, что для дальнейшего функционирования горадминистрации будут приниматься определённые меры, хотя её работа не остановлена, все службы находятся во взаимосвязи. По данным ТАСС, в настоящий момент в Донецке началась ликвидация последствий обстрела. В частности, коммунальные службы сейчас убирают битое стекло.