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Опубликовано 16 октября 2022, 07:19

Два жителя Донецка пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины пострадали двое мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артёма ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г.р. и мужчина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр", — указывается в сообщении.

При этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в беседе с ТАСС, что тяжёлых ранений у пострадавших не наблюдается, их контузило. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Украинские военные обстреляли больницу в Донецке
Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли городскую администрацию в Донецке. В результате сгорело три автомобиля, а в здании из окон выбиты стёкла. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, предположительно, в здание горадминистрации попала ракета HIMARS.

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Телеграм-канал Алексея Кулемзина

Евгения Колесникова
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