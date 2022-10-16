Два жителя Донецка пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины пострадали двое мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артёма ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г.р. и мужчина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр", — указывается в сообщении.
При этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в беседе с ТАСС, что тяжёлых ранений у пострадавших не наблюдается, их контузило. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли городскую администрацию в Донецке. В результате сгорело три автомобиля, а в здании из окон выбиты стёкла. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, предположительно, в здание горадминистрации попала ракета HIMARS.
Телеграм-канал Алексея Кулемзина