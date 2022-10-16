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16 октября, 07:04

В Австралии высказались о "пуповинных отношениях" Путина и Си Цзиньпина

Экс-премьер Австралии Радд назвал "пуповинными" отношения Путина и Си Цзиньпина

У президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина сложились почти "пуповинные" отношения в различных планах. Об этом в интервью Spiegel заявил бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд.

По его словам, отношения между странами сформировались благодаря урегулированию многолетнего пограничного спора, инициированного в 1989 году бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым и председателем Военного совета ЦУ КПК Дэн Сяопином. На контакты стран повлиял и поворот Москвы к Пекину после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

"С тех пор у Путина и Си сложились почти пуповинные отношения — в личном, политическом и стратегическом плане", — сказал австралийский политик.

Радд добавил, что Путин планирует оставаться президентом до 2036 года, а Цзиньпин собирается оставаться на своём посту до 2037 года. И ничего не может разрушить их отношения, считает экс-премьер Австралии.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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