Уайлдер нокаутировал Хелениуса и стал претендентом на титул WBC

Эта победа позволила Уайлдеру стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Американец одержал первую победу после двух поражений от Тайсона Фьюри, когда он потерял пояс WBC. Всего в карьере на счету 36-летнего боксёра 43 победы (42 — нокаутом), два поражения и одна ничья. Хелениус потерпел четвёртое поражение при 31 победе (20 — нокаутом).