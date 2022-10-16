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16 октября, 06:52

Уайлдер нокаутировал Хелениуса и стал претендентом на титул WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер нокаутировал финна Роберта Хелениуса в первом раунде главного поединка вечера бокса, прошедшего в Нью-Йорке.

Эта победа позволила Уайлдеру стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

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Американец одержал первую победу после двух поражений от Тайсона Фьюри, когда он потерял пояс WBC. Всего в карьере на счету 36-летнего боксёра 43 победы (42 — нокаутом), два поражения и одна ничья. Хелениус потерпел четвёртое поражение при 31 победе (20 — нокаутом).

Ранее Лайф рассказывал, что Василий Егоров стал пятикратным чемпионом России по боксу. В решающем поединке соревнований, проходивших в Чите, Егоров взял верх над Расулом Салиевым.

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Сайт WBC

Артур Лапсаков

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