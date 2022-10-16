Уайлдер нокаутировал Хелениуса и стал претендентом на титул WBC
Американский боксёр Деонтей Уайлдер нокаутировал финна Роберта Хелениуса в первом раунде главного поединка вечера бокса, прошедшего в Нью-Йорке.
Эта победа позволила Уайлдеру стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Американец одержал первую победу после двух поражений от Тайсона Фьюри, когда он потерял пояс WBC. Всего в карьере на счету 36-летнего боксёра 43 победы (42 — нокаутом), два поражения и одна ничья. Хелениус потерпел четвёртое поражение при 31 победе (20 — нокаутом).
Ранее Лайф рассказывал, что Василий Егоров стал пятикратным чемпионом России по боксу. В решающем поединке соревнований, проходивших в Чите, Егоров взял верх над Расулом Салиевым.
Сайт WBC