Боевики украинского полка "Азов"* неоднократно убивали мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили РИА "Новости" пленные представители подразделения, которые сейчас находятся в заключении.

"Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Прим. Лайфа). Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские", — сказал пленный участник нацбатальона Ренат Алиев.

Он добавил, что видел, как танк ВСУ обстреливал жилые дома. В то же время сержант полка Михаил Швец признался в убийстве мирного жителя в ходе перестрелки с ВС РФ. По его словам, гражданский с белой повязкой выбежал прямо перед бойцами. Заключённый признал вину. Швец также видел, как украинский боец расстрелял в магазине пожилого человека, а участник нацбатальона с позывным Фриц застрелил пленного россиянина, а потом убил двоих жителей, который возмущались его действиями.

Ранее сообщалось, что более 400 националистов полка "Азов" доставили в спецучреждения РФ с конца сентября. В пресс-службе Следственного комитета добавили, что были зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершённые представителями украинских боевиков.