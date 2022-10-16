Представителям батальона "Азов" грозили казнью за сдачу в плен

Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом военнослужащим, которые хотели сдаться. Об этом рассказали пленные из нацбатальона "Азов"* Михаил Швец и Виталий Катранич.

"Азовсталь"... Если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зелёный [свет], так сказать, на расстрел. Был такой с позывным Дэнсон, который хотел бросить оружие и сбежать, так как он был из Мариуполя. Ему пригрозили, что, если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем", — сообщил сержант Швец в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что командиры предупреждали подчинённых "о пуле", если они попытаются "свалить". Эту информацию подтвердил и старший сержант Катранич, который признался, что командир угрожал "расстреливать как дезертиров" всех тех, кто хотел выйти.

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