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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 04:09
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Представителям батальона "Азов" грозили казнью за сдачу в плен

Бойцы "Азова": Командиры в Мариуполе угрожали расстрелом за сдачу в плен

Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом военнослужащим, которые хотели сдаться. Об этом рассказали пленные из нацбатальона "Азов"* Михаил Швец и Виталий Катранич.

"Азовсталь"... Если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зелёный [свет], так сказать, на расстрел. Был такой с позывным Дэнсон, который хотел бросить оружие и сбежать, так как он был из Мариуполя. Ему пригрозили, что, если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем", — сообщил сержант Швец в беседе с РИА "Новости".

Пленный майор рассказал о мародёрстве военных ВСУ в Мариуполе
Пленный майор рассказал о мародёрстве военных ВСУ в Мариуполе

Он добавил, что командиры предупреждали подчинённых "о пуле", если они попытаются "свалить". Эту информацию подтвердил и старший сержант Катранич, который признался, что командир угрожал "расстреливать как дезертиров" всех тех, кто хотел выйти.

Ранее Лайф писал, что УНИАН выдало декорации за российскую технику, уничтоженную ВСУ. На самом деле опубликованное фото с танком, подписанным с орфографической ошибкой, оказалось постановкой к пропагандистскому фильму.

* Запрещённая в России террористическая организация.

В Энергодаре мать украинского военного добровольно сдала властям схрон с оружием сына
В Энергодаре мать украинского военного добровольно сдала властям схрон с оружием сына
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ТАСС / AP

Иван Косицын
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