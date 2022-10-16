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16 октября, 03:45

Пропавшую российскую актрису нашли мёртвой спустя несколько недель

"Лиза алерт": Ушедшую из дома актрису Голубниченко нашли мёртвой в Кургане

Актрису театра Ирину Голубниченко, которая пропала в Кургане, нашли мёртвой спустя несколько недель поисков. Это сообщение содержится в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".

"Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким", — сообщает отряд.

Актриса ушла из дома вечером 23 сентября и не вернулась. Её поиски начались спустя три дня после исчезновения.

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Голубниченко прослужила более 30 лет в Курганском театре драмы. Она известна по ролям в спектаклях "Чайка", "Вдовий пароход", "Банкрот", "Свадьба Кречинского". Последней её ролью стала Мирониха в спектакле "Последний срок" режиссёра Леонида Гушанского по повести Валентина Распутина.

Как рассказывал Лайф, ранее умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери. Актриса скончалась в возрасте 96 лет.

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kino-teatr.ru

Иван Косицын

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