Пропавшую российскую актрису нашли мёртвой спустя несколько недель

Актрису театра Ирину Голубниченко, которая пропала в Кургане, нашли мёртвой спустя несколько недель поисков. Это сообщение содержится в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".

"Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким", — сообщает отряд.

Актриса ушла из дома вечером 23 сентября и не вернулась. Её поиски начались спустя три дня после исчезновения.

Голубниченко прослужила более 30 лет в Курганском театре драмы. Она известна по ролям в спектаклях "Чайка", "Вдовий пароход", "Банкрот", "Свадьба Кречинского". Последней её ролью стала Мирониха в спектакле "Последний срок" режиссёра Леонида Гушанского по повести Валентина Распутина.