Дипломат и адмирал НАТО устроили дипломатический конфликт из-за ситуации на Украине

Посол КНР в Исландии Хэ Рулонг жёстко отреагировал на обвинение председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра по поводу того, что Китай не разделяет взглядов альянса на ситуацию вокруг Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Дипломатический конфликт разразился на проходившей в Исландии ассамблее "Полярный круг". Высокопоставленный военачальник заявил, что Пекин не разделяет ценностей блока и "подрывает основанный на правилах международный порядок". Китайский дипломат со своей стороны назвал подобное заявление высокомерным.

Это вызвало несогласие официального представителя НАТО, и Бауэр обвинил Пекин в том, что тот до сих пор не осудил Москву за спецоперацию на Украине. Хэ Рулонг в ответ на эту реплику заявил, что взгляд Китая на украинский кризис включает в себя историческую перспективу, мир должен "понять первопричину".