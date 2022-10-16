"Коварная" часть тела: Назван человеческий орган, который разрушается без симптомов

Многие люди, страдающие заболеваниями печени, узнают о своём состоянии только в тот момент, когда функции органа уже серьёзно нарушены. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. По её словам, пациенты нередко обнаруживают наличие каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза — тяжёлого заболевания, при котором клетки печени разрушаются и орган перестаёт выполнять свои функции.

Коварство печени заключается в том, что ухудшение её состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий, подчеркнула специалист. Также врач назвала признаки, указывающие на поражение печени. Однако обнаружить заболевание этого органа на ранней стадии можно лишь при условии регулярных обследований.

"Если регулярно не проходить обследование, то можно пропустить изменения в работе этого органа. Когда в печени идёт воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна. Из-за нарушения свёртываемости крови пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из дёсен", — сказала Марченко в интервью радио Sputnik.

Могут возникать также отёки, кожный зуд. Может повышаться температура. Специалист настоятельно рекомендует обращаться с такими симптомами к врачу.

В лечении заболеваний печени главную роль играет устранение их причин, добавила гастроэнтеролог. Если вовремя заметить отклонения в работе печени, то можно избавиться от причины и провести восстановление клеток повреждённого органа. То есть сначала нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить приём лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела, сказала Марченко. Только после этого можно приступать к восстановительной терапии.