Теракт на Крымском мосту: Сын фигуранта поделился подробностями

Сын одного из организаторов теракта на Крымском мосту — Романа Соломко — Максим подтвердил задержание своего отца в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".

Дом Соломко находится в Херсоне, в коттедже сейчас проводится ремонт. Один из рабочих, представившийся как Сергей, рассказал, что в последний раз видел подозреваемого мужчину 10 октября. У Романа, по словам работника, есть аграрный бизнес, он часто бывает в Крыму.

"Отец уехал в Крым числа 8–9-го. Точно не помню, в этих числах. Я понимаю, почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан, это такая бредятина", — рассказал Максим.