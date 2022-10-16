Теракт на Крымском мосту: Сын фигуранта поделился подробностями
Сын фигуранта дела о диверсии на Крымском мосту подтвердил, что его отец задержан
Сын одного из организаторов теракта на Крымском мосту — Романа Соломко — Максим подтвердил задержание своего отца в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Дом Соломко находится в Херсоне, в коттедже сейчас проводится ремонт. Один из рабочих, представившийся как Сергей, рассказал, что в последний раз видел подозреваемого мужчину 10 октября. У Романа, по словам работника, есть аграрный бизнес, он часто бывает в Крыму.
"Отец уехал в Крым числа 8–9-го. Точно не помню, в этих числах. Я понимаю, почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан, это такая бредятина", — рассказал Максим.
Соседи отзываются о Соломко-старшем как о скрытном и необщительном человеке, такой же характеристики удостоилась и его жена Ирина.
Напомним, в результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября было разрушено два пролёта дорожного полотна и погибло пять человек. Как сообщили в ФСБ, за соучастие в теракте задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. СК РФ уточнил, что всего установлено 12 причастных, предварительно, погибшего водителя грузовика среди них нет. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. СМИ узнали личности четырёх жертв: супруги-гиды из Петербурга, религиовед, уроженец Симферополя, и арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / ЕРА / STRINGER