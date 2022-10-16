"Витает в мире грёз": Американский сенатор обрушился на Байдена с обвинениями в инфляции

В США сыты по горло политикой президента Джо Байдена, который не обращает внимания на их насущные проблемы. Об этом заявил сенатор-республиканец Рик Скотт.

Как утверждает политик, американская администрация ведёт себя "как ребёнок, который не хочет брать на себя ответственность". Скотт также считает, что Байден и Демократическая партия виноваты в высоких темпах роста инфляции, которая "больно бьёт" по гражданам Америки.

"Они сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду. Их президента не волнует преступность. Его это просто не волнует", — с раздражением высказался сенатор в эфире телеканала Fox News.

Скотт добавил, что Байден не желает говорить о проблемах или же ищет виноватых среди других. Президент, по словам политика, "витает в мире грёз", у него нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Конгрессмен обвинил американского лидера, что у того "нет ни малейшего представления о том, с чем имеют дело люди".