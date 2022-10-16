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16 октября, 01:42

"Витает в мире грёз": Американский сенатор обрушился на Байдена с обвинениями в инфляции

Сенатор Скотт: Граждане США "сыты по горло" политикой президента Байдена

В США сыты по горло политикой президента Джо Байдена, который не обращает внимания на их насущные проблемы. Об этом заявил сенатор-республиканец Рик Скотт.

Как утверждает политик, американская администрация ведёт себя "как ребёнок, который не хочет брать на себя ответственность". Скотт также считает, что Байден и Демократическая партия виноваты в высоких темпах роста инфляции, которая "больно бьёт" по гражданам Америки.

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"Они сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду. Их президента не волнует преступность. Его это просто не волнует", — с раздражением высказался сенатор в эфире телеканала Fox News.

Скотт добавил, что Байден не желает говорить о проблемах или же ищет виноватых среди других. Президент, по словам политика, "витает в мире грёз", у него нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Конгрессмен обвинил американского лидера, что у того "нет ни малейшего представления о том, с чем имеют дело люди".

Ранее, напомним, Байден удивил американцев высказыванием о влиянии инфляции на климат. Президент заявил, что поправки в законе "О снижении инфляции" предусматривают "самые решительные меры" по борьбе с климатическим кризисом "за всю историю человечества".

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN

Юлия Коновалова

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