Названы ситуации, при которых в квартиру могут зайти без согласия собственника

Некоторые структуры имеют право осуществлять проверки по месту жительства граждан без согласия собственников. Об этом заявил управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Он подчеркнул, что представители не всех ведомств вправе зайти на личную территорию против воли собственника квартиры или дома, в ряде случаев они лишь могут попросить совершить визит и осмотр жилища.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт пояснил, что нанести визит могут коммунальные службы для проверки оборудования или для проведения "критического" ремонта. Госжилинспекция может требовать допуск, но входить в квартиру против воли не имеет возможности. А сотрудники ФНС могут прийти с проверкой в том случае, если собственник ведёт предпринимательскую деятельность на дому. Важно знать, что уведомление о такой проверке высылается заранее.

По словам Редина, владелец квартиры обязан впустить к себе в жилище полицию при наличии постановления на обыск. Правоохранители также могут заходить внутрь при наличии угрозы, например, если слышен шум из-за применения насильственных действий.

"Если речь идёт о сотрудниках органов опеки и попечительства, то владелец жилья вправе им отказать и не впускать их в дом, но этот факт будет отмечен", — предупредил юрист.

Отказ владельца жилья впускать представителей различных структур может привести к применению мер ответственности. Так, за недопуск полиции грозит статья 19.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неповиновение законному требованию. Если не пустить сотрудника коммунальной службы и это приведёт к прорыву водопроводных труб, ответственность понесёт собственник жилья, а не обслуживающая компания, напомнил Редин.