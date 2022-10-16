Не стало актрисы Киры Даниловой
Актриса из фильма "Цыганский барон" Кира Данилова умерла в 53 года
13 октября ушла из жизни российская актриса театра и кино Кира Данилова, которая получила известность благодаря роли Саффи в фильме "Цыганский барон". Об этом пишет "Российская газета".
Даниловой было 53 года. О причинах смерти актрисы не сообщается.
Другими известными работами Даниловой стали картины "Исключение из правил", "Хмель", "Короли и волшебники". Помимо работы в кино актриса успешно выступала в театре "Остров" и в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске в возрасте 92 лет умер актёр театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко. Он исполнил такие значительные роли, как Василий Тёркин в одноимённой комедии (1975 год), дед Захар в комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).