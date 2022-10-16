Не стало актрисы Киры Даниловой

13 октября ушла из жизни российская актриса театра и кино Кира Данилова, которая получила известность благодаря роли Саффи в фильме "Цыганский барон". Об этом пишет "Российская газета".

Даниловой было 53 года. О причинах смерти актрисы не сообщается.

Другими известными работами Даниловой стали картины "Исключение из правил", "Хмель", "Короли и волшебники". Помимо работы в кино актриса успешно выступала в театре "Остров" и в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола.