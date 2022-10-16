Высокопоставленные консерваторы соберутся на обсуждение участи Трасс

Депутаты Консервативной партии намерены собраться в понедельник, 17 октября, чтобы обсудить политическое будущее премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Всё больше членов правящей в Британии фракции говорят о необходимости сменить лидера — во второй раз с июля, когда окружение бывшего премьера Бориса Джонсона принудило его к отставке, пишет The Guardian.

Согласно данным издания, среди влиятельных парламентариев-консерваторов и бывших министров, которые намерены собраться в начале следующей недели, пока нет единства. Часть считает, что Трасс должна срочно покинуть пост, но не все готовы активно требовать её отставки. Другие же считают, что пока она может оставаться главой британского правительства, хотя уже плохо контролирует ситуацию.

Среди организаторов встречи называют союзников Риши Сунака — экс-министра финансов Соединённого Королевства, который проиграл Трасс в финале борьбы за кресло премьера. Помимо Сунака среди возможных преемников Трасс называют исключительно популярного главу Минобороны страны Бена Уоллеса.

"Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идёт о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого", — сказал знакомый с ситуацией источник издания.

Между тем члены кабинета Трасс уже предупреждают депутатов-бунтовщиков, число которых может доходить до ста, что очередная отставка премьера обернётся для Консервативной партии сильнейшим репутационным ударом и гарантированным поражением на парламентских выборах. Они должны пройти до конца 2024 года, но могут быть проведены и досрочно. Однако, по данным СМИ, поддержка Трасс тает и в правительстве, членов которого она отбирала по принципу личной преданности.