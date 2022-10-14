Принимаются ставки: Британцы поспорили, что Трасс уйдёт раньше, чем сгниёт салат
Daily Star: Лиз Трасс покинет пост премьера раньше, чем сгниёт салат латук
В Великобритании букмекеры предлагают клиентам сделать ставку на премьер-министра страны Лиз Трасс. Удачливые британцы могут проверить, каковы их шансы на то, что политик покинет свой пост через 35 дней — время, за которое сгниёт салат латук. Об этом написал Daily Star. Интересно, что спустя некоторое время статья пропала с сайта.
Издание даже запустило на YouTube-канале трансляцию, с помощью которой в режиме реального времени можно следить за порчей салата и ждать смены британского премьера. Подпись к видео гласит: "Будет ли Лиз Трасс по-прежнему премьер-министром, когда выйдет срок годности салата латука?". По оценкам букмекеров, вероятность её ухода — 6 к 1.
Как писал Лайф, итоги первых недель работы Трасс испугали британцев. Читатели The Times гневно высказались о её действиях после падения курса фунта стерлингов. Британии предрекли потерю статуса экономической державы по вине нынешнего премьера, а её политику назвали катастрофой. Не исключено, что Лиз Трасс могут выразить вотум недоверия.
YouTube / Daily Star