Российские военные вновь отразили атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные за минувшие сутки отразили все атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Николаевско-Криворожском направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населённых пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены", — заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, российские военные уничтожили более 130 бойцов ВСУ, 3 танка, 11 боевых бронемашин и 7 автомобилей.