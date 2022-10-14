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Опубликовано 14 октября 2022, 11:35

Российские военные вновь отразили атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные за минувшие сутки отразили все атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Николаевско-Криворожском направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населённых пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены", — заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, российские военные уничтожили более 130 бойцов ВСУ, 3 танка, 11 боевых бронемашин и 7 автомобилей.

Ещё один украинский истребитель Су-24 сбит в Николаевской области
Ещё один украинский истребитель Су-24 сбит в Николаевской области

Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки российские военные поразили более 220 целей ВСУ в ходе Специальной военной операции на Украине.

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ТАСС / Красильников Станислав

Артур Белкин
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