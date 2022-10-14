Ракетным ударом с моря уничтожен арсенал ВСУ подо Львовом, куда доставили западное оружие
Минобороны РФ заявило об уничтожении арсенала ВСУ с западным вооружением подо Львовом
Вооружённые силы России высокоточным оружием поразили арсенал, в котором хранились запасы поступившего от Запада вооружения для ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в н.п. Броды во Львовской области поражён арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов", — заявил офицер.
По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооружённые силы РФ также овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР, уничтожив более 90 украинских военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ