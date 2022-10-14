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14 октября, 11:32
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Ракетным ударом с моря уничтожен арсенал ВСУ подо Львовом, куда доставили западное оружие

Минобороны РФ заявило об уничтожении арсенала ВСУ с западным вооружением подо Львовом

Вооружённые силы России высокоточным оружием поразили арсенал, в котором хранились запасы поступившего от Запада вооружения для ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в н.п. Броды во Львовской области поражён арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов", — заявил офицер.

Ещё один украинский истребитель Су-24 сбит в Николаевской области

Ещё один украинский истребитель Су-24 сбит в Николаевской области

По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооружённые силы РФ также овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР, уничтожив более 90 украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке

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