ВКС России поразили объекты военного управления в Киевской и Харьковской областях

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу сообщил об ударах по объектам системы военного управления Украины. По его словам, удары наносились в Киевской и Харьковской областях.

Также Лайф писал, что Вооружённые силы РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР. В результате было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ. Тем временем российские войска продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне, присутствует угроза затопления территории.