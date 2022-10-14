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Опубликовано 14 октября 2022, 11:28
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ВКС России поразили объекты военного управления в Киевской и Харьковской областях

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу сообщил об ударах по объектам системы военного управления Украины. По его словам, удары наносились в Киевской и Харьковской областях.

"Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики", — проинформировал он журналистов.

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Также Лайф писал, что Вооружённые силы РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР. В результате было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ. Тем временем российские войска продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне, присутствует угроза затопления территории.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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