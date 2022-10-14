Иностранный легион ВСУ лишился более 170 наёмников под Николаевом

Более 170 боевиков так называемого Иностранного легиона уничтожены под Николаевом в результате удара российских ВКС по пункту временной дислокации 59-й бригады ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.