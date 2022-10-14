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14 октября, 11:28

Иностранный легион ВСУ лишился более 170 наёмников под Николаевом

Более 170 боевиков так называемого Иностранного легиона уничтожены под Николаевом в результате удара российских ВКС по пункту временной дислокации 59-й бригады ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников "Иностранный легион", проинформировал он журналистов.

Противник также лишился четырёх боевых бронированных машин, трёх пикапов и шести единиц автотехники.

Переход в другую фазу: Что известно об ударах по Украине 10 октября

Переход в другую фазу: Что известно об ударах по Украине 10 октября

Ранее ВКС России нанесли удар по Иностранному легиону на острове Хортица. Около 80 наёмников из этого формирования были уничтожены в конце сентября в ДНР, а ещё сто наёмников были ликвидированы в Святогорске.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Алексей Берковиц

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