Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу NBC сообщил, что его российский коллега Владимир Путин неоднократно предлагал варианты урегулирования конфликта на Украине, чего не делали представители западных стран.

Лукашенко: Путин предлагал варианты урегулирования конфликта на Украине. Видео © t.me / Пул Первого

"Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты", — заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, что даже среди членов НАТО уже нет единой позиции по поводу ситуации на Украине. Лукашенко привёл в пример президента Турции Реджепа Эрдогана, который регулярно высказывается за проведение переговоров между сторонами конфликта.