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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 11:27
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Путин предлагал варианты решения конфликта на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: Путин предлагал варианты урегулирования конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу NBC сообщил, что его российский коллега Владимир Путин неоднократно предлагал варианты урегулирования конфликта на Украине, чего не делали представители западных стран.

Лукашенко: Путин предлагал варианты урегулирования конфликта на Украине. Видео © t.me / Пул Первого

"Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты", — заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, что даже среди членов НАТО уже нет единой позиции по поводу ситуации на Украине. Лукашенко привёл в пример президента Турции Реджепа Эрдогана, который регулярно высказывается за проведение переговоров между сторонами конфликта.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что цели специальной военной операции РФ на Украине не будут изменяться, однако достичь их возможно и при помощи переговоров.

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t.me / Пул Первого

Артур Белкин
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