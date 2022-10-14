Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу NBC сообщил, что его российский коллега Владимир Путин неоднократно предлагал варианты урегулирования конфликта на Украине, чего не делали представители западных стран.

Лукашенко: Путин предлагал варианты урегулирования конфликта на Украине. Видео © t.me / Пул Первого

"Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты", — заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, что даже среди членов НАТО уже нет единой позиции по поводу ситуации на Украине. Лукашенко привёл пример президента Турции Реджепа Эрдогана, который регулярно высказывается за проведение переговоров между сторонами конфликта.