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Опубликовано 14 октября 2022, 11:21

Ещё один украинский истребитель Су-24 сбит в Николаевской области

Российская авиация сбила ещё один украинский истребитель в Николаевской области. Как сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, речь идёт о Су-24.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — проинформировал он журналистов.

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Ранее Лайф писал, что российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Днепропетровской области. Также ПВО РФ сбила украинский Су-27 в Полтавской области. А накануне украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Винницкой области из-за обломков дрона-камикадзе.

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Алексей Берковиц
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