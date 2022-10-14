Ещё один украинский истребитель Су-24 сбит в Николаевской области
Российская авиация сбила ещё один украинский истребитель в Николаевской области. Как сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, речь идёт о Су-24.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — проинформировал он журналистов.
Ранее Лайф писал, что российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Днепропетровской области. Также ПВО РФ сбила украинский Су-27 в Полтавской области. А накануне украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Винницкой области из-за обломков дрона-камикадзе.