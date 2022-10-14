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14 октября, 11:16

Военком Москвы отреагировал на сообщения об облавах на призывников

Военный комиссар Москвы Локтев опроверг сообщения о вручении повесток на улице, в том числе возле станций метро

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев опроверг факты вручения повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро. По его словам, речь идёт о "разыскных мероприятиях", которые проводятся регулярно, в том числе на объектах на транспорте. При этом в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата, уточнил Локтев.

"Это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно", приводит слова военкома РИА "Новости".

Ранее в пятницу член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил о случаях злоупотребления в связи с частичной мобилизацией в Москве. Так, один из сотрудников МГТС был задержан во время облавы на уклонистов в районе метро "Щёлковская". С его слов, "хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь".

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На сигналы об облавах уже обратили внимание в Совете Федерации. Так, сенатор Андрей Клишас предупредил, что указанные действия незаконны.

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ТАСС / Владислав Шатило

Алексей Берковиц

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