Военком Москвы отреагировал на сообщения об облавах на призывников

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев опроверг факты вручения повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро. По его словам, речь идёт о "разыскных мероприятиях", которые проводятся регулярно, в том числе на объектах на транспорте. При этом в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата, уточнил Локтев.

"Это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно", — приводит слова военкома РИА "Новости".

Ранее в пятницу член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил о случаях злоупотребления в связи с частичной мобилизацией в Москве. Так, один из сотрудников МГТС был задержан во время облавы на уклонистов в районе метро "Щёлковская". С его слов, "хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь".