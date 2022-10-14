В НАТО заверили, что учения по ядерному сдерживанию не связаны с мировыми событиями

НАТО с 17 октября начнёт учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", участие в которых примет 14 стран. Об этом сообщается на официальном сайте альянса.

"Начиная с 17 октября 2022 года военно-воздушные силы стран НАТО будут проводить учения возможностей ядерного сдерживания с участием десятков самолётов над Северо-Западной Европой. Учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинными, повторяющимися учениями и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями", — говорится в опубликованном релизе.

В мероприятиях примут участие до 60 самолётов различных типов. Проходить полёты будут над территорией Бельгии, Великобритании и Северного моря. Боевое оружие использоваться не будет.