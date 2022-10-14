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14 октября, 11:05

Экономист дал три важных совета подпадающим под мобилизацию россиянам

Аналитик Бадалов посоветовал мобилизованным переоформить активы на близкого родственника

Основатель и руководитель Success Finance, финансовый аналитик Ибрагим Бадалов в беседе с Лайфом дал три важных экономических совета россиянам, которые могут подпасть под частичную мобилизацию и интересуются, как распорядиться своим имуществом в этот период.

Аналитик отметил, что сейчас многие задают вопрос, что делать с недвижимостью, финансами и транспортом, ведь обыкновенные бытовые вопросы в такой ситуации никто не отменял.

"Первая рекомендация: переоформить активы в виде квартир, домов и транспорта на супругу или выписать генеральную доверенность на полное управление. Данное действие необходимо для решения всевозможных действий, которые могут быть необходимы в такое нестабильное время. Вопросы продажи, перерегистрации нельзя отменять", — отметил Бадалов.

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Кроме того, он посоветовал перевести свои накопления на счёт супруга или же выписать на него генеральную доверенность на управление счетами, ведь доступ к деньгам необходимо сохранять всегда. Ещё один совет коснулся того, что при наличии поступлений лучше изменить реквизиты на жену.

"По итогу важные активы лучше передать под управление родных и близких лиц, доверие которых вас не смущает. В некоторых случаях, когда нет доверенных лиц, можно средства, драгоценности и документы заложить в ячейку или аккумулировать средства на счетах, учитывая страховую сумму в размере 1,4 миллиона", — добавил аналитик.

Ранее Лайф рассказывал о породах собак, которые будут сильнее всего скучать по своим хозяевам, подпавшим под частичную мобилизацию.

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ТАСС / Сорокин Донат

Ольга Годуненко

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