Экономист дал три важных совета подпадающим под мобилизацию россиянам

Основатель и руководитель Success Finance, финансовый аналитик Ибрагим Бадалов в беседе с Лайфом дал три важных экономических совета россиянам, которые могут подпасть под частичную мобилизацию и интересуются, как распорядиться своим имуществом в этот период.

Аналитик отметил, что сейчас многие задают вопрос, что делать с недвижимостью, финансами и транспортом, ведь обыкновенные бытовые вопросы в такой ситуации никто не отменял.

"Первая рекомендация: переоформить активы в виде квартир, домов и транспорта на супругу или выписать генеральную доверенность на полное управление. Данное действие необходимо для решения всевозможных действий, которые могут быть необходимы в такое нестабильное время. Вопросы продажи, перерегистрации нельзя отменять", — отметил Бадалов.

Кроме того, он посоветовал перевести свои накопления на счёт супруга или же выписать на него генеральную доверенность на управление счетами, ведь доступ к деньгам необходимо сохранять всегда. Ещё один совет коснулся того, что при наличии поступлений лучше изменить реквизиты на жену.