Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии

Президент России Владимир Путин сообщил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии, нарушить взаимодействие в политике, экономике, а также гуманитарной сфере. Заявление глава государства озвучил на первом саммите РФ – Центральная Азия в Астане.

"К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории честные связи и тесное взаимодействие в политике, экономике, гуманитарной сфере", — подчеркнул президент.