Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин сообщил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии, нарушить взаимодействие в политике, экономике, а также гуманитарной сфере. Заявление глава государства озвучил на первом саммите РФ – Центральная Азия в Астане.
"К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории честные связи и тесное взаимодействие в политике, экономике, гуманитарной сфере", — подчеркнул президент.
Российский лидер указал, что в данный момент особо востребованы "скоординированные совместные шаги наших стран как по наращиванию союзничества и стратегического партнёрства, так и по повышению устойчивости наших экономик".
Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, российский лидер в Астане пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы глава государства предложил создать на территории Турции газовый хаб и построить ещё один газопровод.
ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков