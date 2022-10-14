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Опубликовано 14 октября 2022, 10:39
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Мэр Харькова Терехов подтвердил информацию о прилётах

Сразу несколько взрывов прогремели в Харькове в пятницу. Местные жители выкладывают фото и видео в соцсети. По предварительным данным, ракеты прилетели в район, где расположены ангары с военной техникой. Украинские СМИ утверждают, что местность обстреливают со стороны Белгородской области.

В Харькове очевидцы сообщают о "прилётах". Видео © Telegram / "Харьков Life"

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию о "прилётах". Сперва он написал в телеграм-канале о четырёх взрывах, но спустя несколько минут уточнил, что гремит ещё.

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Напомним, что в небе над приграничным Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Так, например, накануне было слышно не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Другой снаряд упал на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Сегодня, в пятницу, в Белгороде вновь сработали системы противовоздушной обороны.

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Telegram / "Харьков Life"

Марина Калегина
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