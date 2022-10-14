Сразу несколько взрывов прогремели в Харькове в пятницу. Местные жители выкладывают фото и видео в соцсети. По предварительным данным, ракеты прилетели в район, где расположены ангары с военной техникой. Украинские СМИ утверждают, что местность обстреливают со стороны Белгородской области.