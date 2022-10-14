Львица едва не растерзала сотрудницу зоопарка "Маленькая страна", хищницу пришлось застрелить
Львица набросилась на сотрудницу зоопарка "Маленькая страна" в Балахне
Напавшая на сотрудницу зоопарка в Балахне львица. Фото © СК РФ по Нижегородской области
В Балахне Нижегородской области сотрудница зоопарка "Маленькая страна" подверглась нападению львицы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Инцидент произошёл 13 октября, когда 47-летняя пострадавшая зашла к зверю почистить вольер.
Вольер животного. Фото © СК РФ по Нижегородской области
"Она оказалась в непосредственной близости к животному, в результате чего львица напала на 47-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. За её жизнь продолжают бороться врачи", — рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место бойцы Росгвардии застрелили зверя, чтобы спасти от него женщину. Возбуждено уголовное дело, в ходе него действиям сотрудников зоопарка, ответственным за соблюдение требований безопасности и допустившим нападение хищника на сотрудницу, будет дана юридическая оценка.
Ранее Лайф писал о саратовской тигрице Авроре, которую местный предприниматель запер в тесном вольере, от чего та ослепла и ослабла. Сейчас животное хочет забрать московский зоопарк, где о хищнике обещают позаботиться.