Львица едва не растерзала сотрудницу зоопарка "Маленькая страна", хищницу пришлось застрелить

В Балахне Нижегородской области сотрудница зоопарка "Маленькая страна" подверглась нападению львицы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Инцидент произошёл 13 октября, когда 47-летняя пострадавшая зашла к зверю почистить вольер.

Вольер животного. Фото © СК РФ по Нижегородской области

"Она оказалась в непосредственной близости к животному, в результате чего львица напала на 47-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. За её жизнь продолжают бороться врачи", — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии застрелили зверя, чтобы спасти от него женщину. Возбуждено уголовное дело, в ходе него действиям сотрудников зоопарка, ответственным за соблюдение требований безопасности и допустившим нападение хищника на сотрудницу, будет дана юридическая оценка.