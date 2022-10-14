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14 октября, 10:18

"Помогите, я тут!": Россиянка спаслась от неадекватного бывшего мужа благодаря СМС начальнику

Жительница Норильска сумела спастись от бывшего мужа благодаря СМС начальнику

Жительница Норильска сумела спастись от бывшего мужа, который насильно удерживал её в квартире, при помощи СМС-сообщения, отправленного начальнику. Подробности истории рассказывает kp.ru.

По данным издания, пострадавшая не явилась на работу, что очень сильно обеспокоило её начальника. Он решил отправиться к ней домой, однако дверь ему никто не открыл. В этот же момент мужчине на телефон пришло сообщение от девушки с текстом: "Помогите, я тут!".

Чуть позже к месту происшествия приехали сотрудники полиции, которые обнаружили в квартире раненую и напуганную девушку и её бывшего мужа, который был в неадекватном состоянии. В итоге мужчина был задержан правоохранителями.

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Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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