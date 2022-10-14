ВСУ стянули 35 тысяч бойцов под Сватово и готовятся бросить их в бой по приказу США
Мирошник сообщил о скоплении 35 тысяч бойцов ВСУ в районе Сватово в ЛНР
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ВСУ сконцентрировали до 35 тысяч бойцов в направлении города Сватово в Луганской Народной Республике, есть опасения о подготовке прорыва. Об этом сообщил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.
"На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30–35 тысяч личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой", — сказал он.
По его словам, США срочно нужны победные действия Киева, так как близятся промежуточные выборы в Конгресс. Мирошник уверен, что финансирование Штатами Украины — это "вложения в предвыборную кампанию демократов". Поэтому теперь Вашингтон будет требовать от Киева "выполнения своей части договора, какой бы крови им это ни стоило".
Также сообщалось, что власти Херсонской области рекомендуют жителям выехать в другие регионы России для обеспечения манёвренности военных при зачистке территории от ВСУ. Не исключается и угроза подтопления региона. Об этом свидетельствует активная работа украинских военных в районе Каховки на Днепре.