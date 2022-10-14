ВСУ сконцентрировали до 35 тысяч бойцов в направлении города Сватово в Луганской Народной Республике, есть опасения о подготовке прорыва. Об этом сообщил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.

"На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30–35 тысяч личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой", — сказал он.

По его словам, США срочно нужны победные действия Киева, так как близятся промежуточные выборы в Конгресс. Мирошник уверен, что финансирование Штатами Украины — это "вложения в предвыборную кампанию демократов". Поэтому теперь Вашингтон будет требовать от Киева "выполнения своей части договора, какой бы крови им это ни стоило".