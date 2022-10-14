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14 октября, 10:35

Полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте ЧП с "Северным потоком"

Немецкая полиция завершила следственные мероприятия на месте ЧП с газопроводом "Северный поток", сообщила на брифинге представитель МВД Германии Соня Кок.

"Федеральная полиция завершила мероприятия по осмотру. Результаты будут переданы следственной группе (в которую входят Германия, Дания и Швеция — Прим. Лайфа) и приобщены к расследованию Генпрокуратуры (Германии — Прим. Лайфа)", — заявила Кок.

Глава СВР Нарышкин заявил о наличии у России разведданных по диверсиям на "Северных потоках"

Глава СВР Нарышкин заявил о наличии у России разведданных по диверсиям на "Северных потоках"

Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

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Сайт береговой охраны Швеции

Артур Белкин

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