НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 10:29

В небе над Белгородом снова работает система ПВО

Сегодня в Белгороде вновь сработали системы противовоздушной обороны. В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры, на которых видны характерные полосы в небе.

В Белгороде снова сработала система ПВО. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видны белые следы на небе. По словам свидетелей, было слышно несколько хлопков.

Как писал Лайф, в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Так, например, накануне было слышно не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Другой снаряд упал на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Также при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате которого есть раненые и погибшие.

ПВО сбила ракеты в Белгородской области

ПВО сбила ракеты в Белгородской области

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров