Несколько человек погибли после обстрела ВСУ в Белгородской области

В результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области после обстрела украинской стороной есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В посёлке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении пресс-службы.