Несколько человек погибли после обстрела ВСУ в Белгородской области
СК сообщил о жертвах в результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области
В результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области после обстрела украинской стороной есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
"В посёлке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в СК, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области. По данным правоохранительных органов, в числе погибших есть сотрудники Росгвардии.
Как писал Лайф, в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Другой снаряд упал на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Также в результате обстрела посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами.