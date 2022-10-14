Запорожская АЭС перейдёт на российское топливо и откажется от американского
Власти Запорожья рассказали об отказе от использования на ЗАЭС американского топлива
Запорожская АЭС возобновит использование российского топлива и откажется от американского. Об этом рассказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Запорожская АЭС возвращается к использованию российского топлива. В частности, речь идёт о тепловыделяющем элементе (ТВЭЛ), содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо", — уточнил он.
Рогов объяснил, что в своё время Киев принял "ущербное политическое решение отказаться от российского топлива, заменив его на низкопробное американское", которое не соответствует регламенту и техническим требованиям.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона. 11 октября станция была подключена к российской энергосистеме. Также сообщалось о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков Запорожской АЭС — пятого и шестого. По словам властей Энергодара, ремонт ведётся на объекте постоянно, чтобы восстановить повреждения из-за обстрелов ВСУ.
ТАСС / Сергей Мальгавко