Запорожская АЭС перейдёт на российское топливо и откажется от американского

Запорожская АЭС возобновит использование российского топлива и откажется от американского. Об этом рассказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожская АЭС возвращается к использованию российского топлива. В частности, речь идёт о тепловыделяющем элементе (ТВЭЛ), содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо", — уточнил он.