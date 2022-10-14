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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 07:26

Запорожская АЭС перейдёт на российское топливо и откажется от американского

Власти Запорожья рассказали об отказе от использования на ЗАЭС американского топлива

Запорожская АЭС возобновит использование российского топлива и откажется от американского. Об этом рассказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожская АЭС возвращается к использованию российского топлива. В частности, речь идёт о тепловыделяющем элементе (ТВЭЛ), содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо", — уточнил он.

Рогов объяснил, что в своё время Киев принял "ущербное политическое решение отказаться от российского топлива, заменив его на низкопробное американское", которое не соответствует регламенту и техническим требованиям.

В Запорожье рассказали, сколько на АЭС отработавшего ядерного топлива
В Запорожье рассказали, сколько на АЭС отработавшего ядерного топлива

Напомним, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона. 11 октября станция была подключена к российской энергосистеме. Также сообщалось о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков Запорожской АЭС — пятого и шестого. По словам властей Энергодара, ремонт ведётся на объекте постоянно, чтобы восстановить повреждения из-за обстрелов ВСУ.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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